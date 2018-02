Liebe Leser,

Geely Automobile war bis vor kurzem in Deutschland wenig bekannt. Nun könnte die Aktie wieder in den Fokus von Investoren und Analysten rücken, heißt es. Denn der Wert steht womöglich vor einer längeren Erholungsbewegung und bietet dann Chancen auf Kursgewinne von mehr als 20 %. Auch am Mittwoch zeigte sich diese starke und beeindruckende Tendenz. Im Detail: Die Aktie legte etwas zu und verteidigte im leichten Abwärtstrend die bisherigen Unterstützungslinien mehr als ordentlich. ... (Frank Holbaum)

