Lieber Leser,

der aktuelle Cannabis-Trend hält weiter an. Die große Hoffnung der Investoren in diesem Segment ist der Umstand, dass der Cannabis-Konsum in Kürze in Kanada legalisiert werden könnte. Auch wenn das noch nicht beschlossene Sache ist, so stimmen die vielen M&A-Aktivitäten innerhalb der Branche positiv. Die größten Anbieter gehen also davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit auf die Legalisierung hoch ausfällt. Abgesehen davon aber ist den meisten Investoren gar nicht bewusst, ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...