Avanti Communications Group plc ("Avanti"), ein führender Anbieter von Satellitendaten-Kommunikationsdiensten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ("EMEA"), hat einen Mindestmengen-Verpflichtungsvertrag in Höhe von 500.000 US-Dollar mit der Global Radiodata Communications Ltd ("GRC" oder "GRC Ltd") unterzeichnet, die einsatzkritische Kommunikationsprodukte und -lösungen entwickelt und bereitstellt, um Hochgeschwindigkeits- und stabile Ka-Band-Satellitenkommunikationsdienste für Verteidigungsoperationen und kommerzielle Aktivitäten zur Verfügung zu stellen.

Nach erfolgreichen Tests werden Avanti und GRC sichere Kommunikationsdienste mit hohen Datenraten für die Hochdurchsatz-Satelliten HYLAS 1 und HYLAS 2 von Avanti unter Einsatz der äußerst klein dimensionierten (Einmannpack und SCYTALE) Terminal-Lösung von GRC bereitstellen.

Die strategische Partnerschaft unterstützt auf direktem Weg Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen bei der Bereitstellung flexibler, agiler und tragbarer Satellitenkommunikationssysteme für militärische Zwecke in der EMEA-Region. Das Potenzial veranschaulicht zudem die Fähigkeit von Avanti, das exponentielle Wachstum im Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und bei angeschlossenen Sensoren zu unterstützen sowie seine Fähigkeit, Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen in die Lage zu versetzen, von der Full-Motion-Video-Technologie und anderen C4ISR-Daten zu profitieren.

Graham Peters, Managing Director of Avanti Government Solutions, erklärte: "Die Kollaboration zwischen der Hochdurchsatz-Band-Technologie von Avanti und den innovativen tragbaren Kommunikationssystemen von GRC bietet eine Fähigkeit, die über enormes Potenzial für Verteidigungs- und Sicherheitsmärkte verfügt. Wir sind äußerst stolz über die Zusammenarbeit mit GRC, um Verteidigungs-Kommunikationsdienste unterstützen zu können."

Iain Pope, Managing Director of GRC Ltd, erklärte: "GRC hat sich auf die Entwicklung kleiner, tragbarer Kommunikationssysteme spezialisiert und Avanti bietet uns außergewöhnliche Fähigkeiten und Hochdurchsatz-Ka-Band-Kommunikationssysteme, die zu einer enorm verbesserten Einsatzfähigkeit aufseiten unserer militärischen Nutzer führen."

Die Partnerschaft zwischen Avanti und GRC versetzt Avanti in die Lage, eine einzigartige und äußerst gefragte Fähigkeit auf den Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten rund um den Globus zur Verfügung zu stellen. Dies gilt insbesondere für den SOTM-Bereich (Satellite on the Move).

