Liebe Leser,

Infineon ist zuletzt wieder etwas schwächer geworden. Dennoch billigen zahlreiche Analysten dem Wert weiterhin gute Chancen zu. Denn: Schwächelnde Kurse gelten hier teils sogar als Einstiegschance. In der Folge könnte die Aktie auf 25 Euro oder sogar noch höher steigen. Konkret: Die Aktie gab je nach Börsenplatz am Mittwoch etwas nach, am Donnerstag ging es etwas nach oben. Insgesamt eröffnen sich gute Perspektiven, solange die 20-Euro-Untergrenze nicht unterschritten wird. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...