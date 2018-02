BASEL (Dow Jones)--Die Roche Holding AG übernimmt das US-Unternehmen Flatiron Health für 1,9 Milliarden Dollar. Das in New York ansässige Technologie- und Dienstleistungsunternehmen sei einer der Marktführer im Bereich von Softwarelösungen von elektronischen Gesundheitsakten in der Onkologie (EHR), teilte Roche am Donnerstagabend weiter mit. Flatiron sei zudem in der Analytik und Aufbereitung von Daten aus der klinischen Routine (Real-world evidence) für die Krebsforschung tätig.

February 15, 2018 15:49 ET (20:49 GMT)

