FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Donnerstag verlief das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien sehr ruhig, wie ein Händler sagte. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es nicht gegeben. Die Allianz-Aktie sei zwar am Vorabend der Zahlenvorlage des Versicherers etwa 1 Prozent fester getaxt worden, dies aber bei relativ geringen Umsätzen. Der Anstieg dürfte im Zuge der breiten Markterholung erfolgt sein und weniger mit der Hoffnung auf gute Zahlen zu tun gehabt haben, hieß es.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.363 12.346 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 15, 2018 16:28 ET (21:28 GMT)

