Nach der tödlichen Schießerei in den USA verlangt Michael Bloomberg strengere Waffenkontrollen. Auch andere CEOs melden sich zu Wort.

Am Tag nach dem Amoklauf mit 17 Toten an der High School in der Kleinstadt Parkland in Florida spielt sich in Amerika das gleiche Spiel ab, wie nach jeder dieser Tragödien: Die einen fordern mehr Waffenkontrollen, die anderen verteidigen das zweite Amendement, das den Amerikanern das Recht auf Waffenbesitz zusichert. Alle beten. Aber nichts passiert.

Doch diesmal melden sich auch einige Unternehmenslenker zu Wort und fordern die Politik zum Einlenken auf. So auch Marc Benioff. Der Chef des Software-Unternehmens Salesforce twitterte ein Bild des Sturmgewehrs AR-15, das in Florida zum Einsatz kam. Dazu schrieb er: "Das AR-15 ist das beliebteste Gewehr in Amerika. Verbieten!"

Bereits am Mittwoch hatte John Legere, der CEO der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile, getwittert: "Schreckliche Tragödie in Florida heute. Diese Gewalt und der Hass müssen aufhören."

Michael Bloomberg, Gründer und CEO der gleichnamigen Nachrichtenagentur und ehemaliger Bürgermeister New Yorks, meldete sich mit zwei Tweets und konkreten Forderungen zu Wort. "Wir müssen von unserer Regierung verlangen, zum Schutz der Bürger zu handeln." Dabei verwies er auf die beiden Initiativen "Everytown" und "Moms Demand", die sich beide für strengere Regelungen beim Waffenbesitz einsetzen.

Bloomberg rief dazu auf, sich an den Veranstaltungen der beiden Organisationen zu beteiligen, die ...

