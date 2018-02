Reifen bestehen aus zirka neun Komponenten wie Lauffläche und Karkasse. Sie enthalten insgesamt 800 bis 900 verschiedene Substanzen (Tabelle 1).1) Der Hauptbestandteil ist Gummi, ein Elastomer. Es entsteht durch die Vulkanisation, die weitmaschige Vernetzung von Kautschuk. Jede Reifenkomponente hat abhängig von Reifenart und -modell ihre eigene, herstellerspezifische Gummirezeptur. Natur-, Isopren-, Styrol-Butadien- und Butadienkautschuk sind die am meisten verwendeten Sorten dafür. Ein Reifen verschleißt durch Nutzung, sodass er nach etwa 50.000 km (bei Lkw nach bis zu 500.000 km) ersetzt werden muss. Im Jahr 2013 gab es in der EU, in Norwegen, in der Schweiz und in der Türkei insgesamt 2,9 Mio. Tonnen Altreifen.2) Wie lassen sie sich sinnvoll verwerten? Sie zu deponieren, ist in den EU-Staaten seit 2006 verboten.3) Etwa die Hälfte wird daher verbrannt, meist in Zementwerken. Der Anteil stofflich verwerteter Reifen lag im Jahr 2013 bei 41 Prozent.2)

Stoffliche Verwertung von Altreifen

Elastomere lassen sich aufgrund ihrer thermisch irreversiblen Vernetzung nicht mehr schmelzen, um die Komponenten erneut zu nutzen. Darüber hinaus widerstehen sie vielen Lösungsmitteln, Laugen und Säuren, was das Recycling erschwert. Daher werden sie vor allem zerkleinert: zu Granulaten mit Partikelgrößen von 1 bis 10 mm und zu Mehlen, deren Partikel kleiner als 1 mm sind. Ein Reifen wird zunächst in mehreren Prozessstufen zerkleinert und von Fremdstoffen (etwa Cord) getrennt. Letzter Verarbeitungsschritt ist die Feinvermahlung zu Mehl, wofür sich zwei Verfahren etabliert haben: Warm- und Kryogenvermahlung. Bei der Kryogenvermahlung kühlt flüssiger Stickstoff den Gummi unter seine Glasübergangstemperatur; er wird versprödet und anschließend durch Prall oder Schlag zerkleinert. Dabei entstehen Partikel mit glatten Bruchflächen (Abbildung 1, links). Die spezifische Oberfläche ist relativ gering, was nach bisherigen Erkenntnissen die Rückführung in hochbeanspruchte Produkte einschränkt. Die Warmvermahlung geschieht bei Raumtemperatur oder höheren Temperaturen. Dabei wird das Material mit hohen Scherkräften zerkleinert. Die Partikel haben eine große, zerklüftete Oberfläche und eine zerrüttete Struktur (Abbildung 1, rechts). Dies erleichtert oft die Einbindung in neue Werkstoffsysteme.4)

Energetische Verwertung

Grundsätzlich hat in der EU die stoffliche Verwertung von Abfällen Vorrang vor der thermischen.5) Seit die Heizwertklausel des Kreislaufwirtschaftsgesetzes6) im Juni 2017 entfallen ist, ist Verbrennen auch in Deutschland nur noch unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Dazu zählt die wirtschaftliche Unzumutbarkeit einer stofflichen Verwertung. Reifen herzustellen, benötigt viel Energie: ...

