FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.561 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.255 EUR

STM XFRA LU1066226637 STABILUS S.A. INH. EO-,01 0.800 EUR

17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 1.580 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.063 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.120 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.083 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.401 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.048 EUR

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.361 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.233 EUR

74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.337 EUR

GQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01 0.019 EUR

45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.251 EUR