FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GV5C XFRA DE000A0D95Q0 BHF TOTAL RETURN FT 0.310 EUR

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.114 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.730 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.217 EUR

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.592 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.465 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.417 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.670 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.445 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.120 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.032 EUR

ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.241 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.200 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.353 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.108 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.152 EUR

KR5 XFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N. 0.010 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.556 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.371 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.120 EUR

U2IT XFRA DE0009781997 4Q-INCOME FONDS I 0.720 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.241 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. A DL-,0001 0.369 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.297 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.249 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.269 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.305 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.257 EUR

RGH XFRA JP3965600004 RIGHT ON CO. LTD 0.075 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.012 EUR

FEV XFRA DE0005774103 FORTEC ELEKTRO. O.N. 0.600 EUR

2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.302 EUR

PD1A XFRA AU000000ANN9 ANSELL LTD. 0.164 EUR

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.403 EUR

D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.016 EUR