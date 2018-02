Tagesgewinner war am Donnerstag SolarEdge mit 24,25% auf 45,85 (644% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 42,17%) vor Biofrontera mit 13,54% auf 5,45 (241% Vol.; 1W 0,00%) und Goldcorp Inc. mit 4,47% auf 13,79 (145% Vol.; 1W 9,27%). Die Tagesverlierer: publity mit -5,71% auf 20,65 (38% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,22%), Verbio mit -4,84% auf 5,51 (72% Vol.; 1W -8,77%), Ibiden Co.Ltd mit -4,66% auf 12,27 (0% Vol.; 1W 0,33%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (36725,92 Mio.), BP Plc (29650,63) und HSBC Holdings (28765,45). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei SolarEdge (644%), Massimo Zanetti Beverage (426%) und Ibu-Tec (345%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Manitowoc mit...

