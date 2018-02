Inzwischen nur noch 130 € gleich 8,5 Mrd. € Marktwert. Gibt Madrid die Genehmigung für den Kauf der Maut-Firma ALBIS, gibt es aus Sicht der Spanier folgende Konsequenz: Der aktuell gebotene Preis gilt schon jetzt als überzogen. Taxe 1,5 bis 1,7 Mrd. €. Der Gewinner des Bieterkampfes ist also auch der Verlierer dieses Betrages in der Bewertung und wird später abschreiben müssen. HOCHTIEF will jedoch mit hohem Eigenkapital mitfinanzieren und legte den Bezugspreis für junge Aktien mit 145 € fest. Das sind schon mehr als 10 % über Börsenkurs. Das wird finanztechnisch eng. Daran knüpfen sich zwei Optionen für den HOCHTIEF-Kurs, entweder der Deal platzt oder aber HOCHTIEF zahlt einen überhöhten Preis. Darauf warten wir mit einem Abstauberkurs, der dann auch bei 105/110 € liegen dürfte.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 7 vom 17.2.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info