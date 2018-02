IRW-PRESS: Jadar Lithium Ltd.: Jadar Lithium: Beauftragung von IR-Berater in Europa

Jadar Lithium: Beauftragung von IR-Berater in Europa

Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, die Beauftragung von Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), einer europäischen Investment- und Finanzmarktberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt (Deutschland), bekannt zu geben. Die Firma wurde als IR-Berater beauftragt, um die Medienpräsenz des Unternehmens in den deutschsprachigen Ländern zu steigern und das Unternehmen bei der Kommunikation mit deutschsprachigen Privatanlegern und institutionellen Investoren zu unterstützen. Die Beauftragung von DGWA bietet dem Unternehmen die Chance, das Interesse an Jadar in Europa zu steigern und ist eine ideale Ergänzung zur Börsennotierung des Unternehmens an den deutschen Börsen (R1E.F (Börse Frankfurt), R1E.B (Börse Berlin) und R1E.SG (Börse Stuttgart)).

Herr Stefan Müller zeichnet als CEO und Gründer von DGWA verantwortlich. Nach seiner Ausbildung zum Banker legte Herr Müller den Grundstein seiner beruflichen Karriere bei der Dresdner Bank AG, wo er als Senior Vice President den internationalen Wertpapierhandel beaufsichtigte. Er bekleidete Führungsrollen bei der Equinet AG, bei Bankhaus Sal Oppenheim (der zum damaligen Zeitpunkt größten europäischen Privatbank) als Leiter der Abteilung für globalen Eigenhandel und als geschäftsführender Gesellschafter bei der Proprietary Partners AG, einer Beratungsfirma für Hedgefonds mit Sitz in der Schweiz.

DGWA berät verschiedene Unternehmen, Investoren, Institutionen und Bundesorganisationen bei deren Veranlagungsstrategie.

In Bezug auf die Beauftragung von DGWA erklärte Herr Müller: DGWA freut sich, Jadar bei der Optimierung seiner strategischen Planung im Batteriemetallsektor zu unterstützen. Die europäischen Investoren sind mit der Branche für Batteriemetalle - und hier vor allem mit deren Einsatz in Elektroautos - bestens vertraut. Mit einem Standort in Europa wird sich Jadar bei jenen Anlegern, die sich für die verschiedenen Batteriemetalle interessieren, als Anlagekandidat Nr. 1 positionieren können. Mit seinem Schwerpunkt auf diesen Metallen ist Jadar für DGWA das erste europäische Lithiumprojekt im Frühstadium.

Der Chairman von Jadar fügte hinzu: Wir sind sehr zufrieden, die Dienste von Herrn Müller in Anspruch nehmen zu können. Seine jüngsten Referenzen sprechen für sich. Seit er als IR-Berater von European Lithium Limited tätig ist, hat sich der Kurs der Aktie des Unternehmens um mehr als das Vierfache gesteigert. Das Unternehmen rangiert derzeit auf Platz 4 der meist angeklickten Aktienkandidaten in den sozialen Netzwerken deutscher Investoren und wurde als bester Newcomer an der Wiener Börse gefeiert. Wir hoffen, dass Jadar ähnliche Erfolge erzielen kann.

DGWA (oder sein Kandidat) erhält 5 Millionen Jadar-Optionen mit einem Ausübungspreis zu je 0,06 $, die innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden müssen. Die Ausgabe dieser Optionen fällt unter das Ausgabelimit von 15 % und benötigt daher keine Zustimmung der Aktionäre.

Anfragen richten Sie bitte an: Luke Martino Non-Executive Chairman Tel: +61 8 6489 0600 E: luke@indianoceangroup.com.au

