Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG nach einer bankeigenen Technologie- & Internetkonferenz auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Alles in allem sei der Ton positiv gewesen, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Software-Konzern klinge sehr optimistisch hinsichtlich seiner Chancen im Bereich Internet der Dinge und dem Wechsel hin zu einer Plattform-Strategie./ck/he Datum der Analyse: 15.02.2018

ISIN: DE000A2GS401