BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 84,30 (84,60) CHF - 'EQUAL WEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 82 (90) CHF - 'HOLD' BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 77 (75) EUR - 'UNDERPERFORM' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 90 (95) CHF - 'BUY' DZ HEBT CREDIT SUISSE AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 20,00 (15,44) CHFGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 207 (214) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 96 (97) CHF - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 80 (78) EUR - 'OVERWEIGHT' RBC CAPITAL HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 470 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' RBC SENKT SKY PLC AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 1150 (1075) PENCEUBS HEBT CARREFOUR AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 24,00 (16,50) EURBARCLAYS STARTET DELIVERY HERO MIT 'OVERWEIGHT' -...Den vollständigen Artikel lesen ...