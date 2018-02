Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 75 auf 77 Euro angehoben, die Einstufung für die Aktie des Industriegasekonzerns aber auf "Underperform" belassen. Analyst Jeremy Redenius erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2018 und 2019 wegen des Effekts der US-Steuerreform. Überkapazitäten stimmten ihn aber hinsichtlich der langfristigen Wachstumsperspektiven bedenklich./ajx/jha/ Datum der Analyse: 16.02.2018

ISIN: FR0000120073