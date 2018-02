Die Aktienmärkte in Europa haben sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Der Risikoappetit scheint wieder deutlich zugenommen zu haben. Am stärksten legte der Industriesektor zu mit plus 1,7%, gefolgt vom Bergbausektor, der um 1,6% stieg. Schlusslicht war die Versorgerbranche mit minus 0,5%. Spitzenreiter im EuroStoxx50 war Airbus, der Flugzeugbauer konnte seinen Reingewinn im abgelaufenen Jahr verdreifachen. Diese Gewinnentwicklung und die Aussicht auf steigende Dividende lockte die Käufer an und der Titel stieg um 10,3% nach oben. Zur Freude unter den Investoren trug auch der französische Industriekonzern Schneider Electric bei. Nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Jahr will er nun die Dividende erhöhen, was den Papieren ein Plus von 3,4% bescherte....

Den vollständigen Artikel lesen ...