FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Scout24 haben vorbörslich am Freitag positiv auf die Platzierung der restlichen Anteile des Finanzinvestors Hellman & Friedman reagiert. Sie gewannen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Haupthandelsschluss 0,76 Prozent auf 37,02 Euro. Am Vorabend wurde mitgeteilt, dass sich der Finanzinvestor, der den Portalbetreiber 2014 von der Deutschen Telekom gekauft hatte, für 338 Millionen Euro von weiteren 8,6 Prozent an Scout24 getrennt hat. Dadurch sinkt die Beteiligung auf nur noch rund ein Prozent.

Der fast komplette Verkauf der restlichen Anteile durch Hellman & Friedman komme nicht überraschend, kommentierte Commerzbank-Analystin Sonia Rabussier. Positiv hob sie dabei zugleich den geringen Abschlag der Papiere von weniger als einem Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss hervor. Ein Händler sagte, er rechne allenfalls zum Handelsstart mit einer möglichen kurzen negativen Reaktion. "Doch die Fantasie auf eine Aufnahme der Aktie in den MDax sowie die guten Quartalszahlen, die Scout24 am Dienstag berichtete, dürften den Kurs letztlich eher antreiben."/ck/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A12DM80

AXC0056 2018-02-16/08:59