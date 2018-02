Der Chart von ProSieben SAT1 sieht durch das erneute Plus des Donnerstags herausragend aus. So soll eine Trendwende aussehen. Und dass die Aktie zu denen gehörte, die die neuen Tiefs des DAX zum Ende der vergangenen Woche nicht mitmachten, fördert den Gedanken, dass jetzt eine nachhaltige Wende in trockene Tücher kommt, zusätzlich.

