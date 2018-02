Der Autovermieter Sixt will nach dem Verkauf der Carsharing-Anteile DriveNow an den Partner BMW neue Wege gehen. "Ziel ist es ein integriertes Produkt mit 215.000 Fahrzeugen weltweit von Sixt aufbauen", sagte Gründersohn und Vorstandsmitglied Alexander Sixt. Große Erwartungen setzt das Unternehmen zudem an seine Expansion in den USA. Mittelfristig könne die Firma beim US-Umsatz auf eine Milliarde US-Dollar kommen. Die Planung für 2019 sind ca. 36.000 Autos und vor allem ein zweistelliger Millionengewinn. Hierzu hat Sixt sehr erfolgreich eine Anleihe i. H. v. 250 Millionen Euro am Markt platziert, die sogar klar überzeichnet war. Das stimmt Anleger positiv und diese greifen jetzt zu!

Technisch präsentiert sich die Aktie ebenfalls vielversprechend, erst Donnerstag ist es gelungen die Januarhochs ...

