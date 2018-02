Liebe Leser,

die BP-Aktie notierte am Donnerstag recht deutlich im Minus, was aber zum großen Teil an dem Dividendenabschlag lag, der gestern auf den Kurs der Aktie einwirkte. Für das abgelaufene Quartal wurden je Anteilsschein 0,10 USD ausbezahlt.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Was sagt JPMorgan zur BP-Aktie?

Die US-Investmentbank JPMorgan hat einen Blick auf die BP-Aktie geworfen und die bisherige Einstufung "Overweight" bestätigt. Der faire Wert der Aktie liegt für ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...