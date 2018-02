Tagesausblick für 16.2.: DAX ohne Inspiration. Airbus, Allianz und Renault im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Anleger suchen nach dem Kurssturz der zurückliegenden beiden Wochen weiter nach Orientierung. Schwache US-Einzelhandelszahlen schürten die Hoffnung auf weniger Zinserhöhungen während der überraschend starke Anstieg der US-Erzeugerpreise genau das Gegenteil erwarten lässt. Ohne große Inspirationen schwand im Tagesverlauf die Kauflaune der Anleger. Dies sorgte dafür, dass der DAX bis Handelsschluss wieder auf den Vortagesschlussstand zurückfiel. Die meisten anderen deutschen und europäischen Aktienbarometer zeichneten ein ähnliches Bild. Einzig der der MDAX zeigte eine deulichere Bewegung. Er profitierte von überraschend starken Zahlen von Schwergewicht Airbus.

Gold legte nach dem gestrigen Sprint eine Pause ein. Dafür demonstrierte Palladium relative Stärke und stieg über 1.000 US-Dollar.

Morgen einige Unternehmenszahlen sowie der kleine Verfallstermin im Fokus.

Trader und Anleger aufgepasst.

Unternehmen im Fokus

Bei Aixtron wirkten die guten Zahlen des US-Konkurrenten weiter nach. Heute Morgen hob die Aktie von Airbus bereits mit einem kräftigen Aufschlag ab. Hintergrund waren überraschend starke Zahlen.Nokia denkt Berichten zufolge über den Verkauf der Sparte Digital Health nach. Schließlich steuert dieser Sektor nur wenig zum Gesamtumsatz bei. Den Großteil des Umsatzes erwirtschaften die Finnen mit Netzwerken. Ströer profitierte heute kräftig von positiven Analystenkommentaren. Nordex kam heute ohne nennenswerte Meldungen gehörig unter Druck und nimmt Kurs auf das Jahrestief von rund EUR 9.

Morgen werden unter anderem Air France, Allianz, Danone, ENI und Renault Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal melden. Zudem lädt Metro zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Kleiner Verfallstermin

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.360/12.500/12.560/12.640/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.900/12.000/12.185 Punkte

Der DAX startete durchaus freundlich in den Handelstag und schob sich zeitweise auf 12.450 Punkte nach oben. Danach verloren die Bullen scheinbar den Mut und der Index fiel zurück auf 12.300 Punkte. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt damit noch intakt. Um neue Impulse zu erhalten sollte sich der DAX jedoch in Kürze oberhalb von 12.360 Punkten festsetzen und in Richtung 12.450/12.500 Punkte ziehen. Andernfalls droht der Index wieder auf 12.185 Punkte zu kippen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2018 - 15.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2013 - 15.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX088Y 5,40 11.800 13.000 15.03.2018 DAX HW71G5 5,58 12.000 16.600 15.03.2018 DAX HW2M9Z 8,02 11.600 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.02.2017; 17:41 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

