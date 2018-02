Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer biete eine attraktive Dividendenrendite, gestützt von einem stabilen Gewinnprofil und einem soliden Barmittelfluss, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Trennung in drei rechtlich separate Einheiten Mercedes Cars und Vans, Lastwagen und Busse und Finanzdienstleistungen einschließlich Mobilitätsdienstleistungen dürfte Werte freisetzen./ajx/zb Datum der Analyse: 15.02.2018

