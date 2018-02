Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal nach Jahreszahlen von 214 auf 207 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Seine etwas reduzierten Gewinnschätzungen je Aktie für 2018 und 2019 reflektierten hauptsächlich höhere Finanzkosten und die höhere Aktienanzahl, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ansonsten ist der Experte für den Kosmetikhersteller aber sehr optimistisch, insbesondere was das Umsatzwachstum angeht./ajx/zb Datum der Analyse: 15.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2018-02-16/10:13

ISIN: FR0000120321