Basel (ots) - Die MCH Group erwartet für das Geschäftsjahr 2017

beim konsolidierten Konzernergebnis einen Verlust von voraussichtlich

CHF -110.0 Mio. Dieser Verlust ist auf Sonderabschreibungen in der

Höhe von CHF -102.3 Mio. für eine Wertberichtigung der Messegebäude

in Basel sowie auf Sonderrückstellungen von CHF -17.7 Mio. für

strukturelle und organisatorische Optimierungen im nationalen Messe-

und Eventgeschäft zurückzuführen.



Eine im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommene Prüfung der

Bewertung der Messehallen in Basel hat ergeben, dass eine

Wertberichtigung auf Grund der Verkleinerung der Baselworld 2018

notwendig ist. Die beschlossene Wertminderung um rund 25 % des

bisherigen Wertes ist auf die erwartete Geschäftsentwicklung am

Standort Basel im Jahr 2018 und in den folgenden Jahren ausgerichtet.



Auf Grund der in den letzten Jahren gestärkten Bilanz sind die

Sondermassnahmen für das Unternehmen verkraftbar. Sie haben keinen

Einfluss auf die Flüssigen Mittel, die über CHF 115 Mio. liegen. Die

Eigenkapitalquote liegt noch immer deutlich über 30 %.



Trotz zyklusbedingt schwachem Messejahr und Rückgängen im

nationalen Messe- und Eventgeschäft konnte der Umsatz im

Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf CHF 493.3

Mio. gesteigert werden. Dies ist in erster Linie ein Effekt der

Akquisition des amerikanischen Live Marketing Unternehmens MC2

("MC-squared"), der allerdings noch nicht für das ganze Jahr wirksam

ist. Der erwartete Konzerngewinn ohne Sonderabschreibungen und

Sonderrückstellungen liegt bei CHF 10.0 Mio.



"Die MCH Group ist strategisch und operativ gut aufgestellt",

erklärt Verwaltungsratspräsident Dr. Ulrich Vischer. "Mit den

notwendigen Bereinigungen und den eingeleiteten Massnahmen sowie

insbesondere mit der Umsetzung der strategischen Initiativen stellen

wir nun die entscheidenden Weichen für die Zukunft, in der wir an den

Unternehmenserfolg der vergangenen Jahre und Jahrzehnte anknüpfen

wollen und werden."



Informationen:



Ausführliche Medienmitteilung und Key Figures:

https://www.mch-group.com/de-CH/news/medienmitteilungen.aspx



Medienkonferenz:



Freitag, 16. Februar 2018, 10.00 Uhr, Messe Basel, Messeturm



Originaltext: MCH Group AG

Kontakt für die Medien:



MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com