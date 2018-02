TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL AG ERZIELT 2017 KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS UND BAUT BETEILIGUNGSPORTFOLIO ERHEBLICH AUS

DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL AG ERZIELT 2017 KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS UND BAUT BETEILIGUNGSPORTFOLIO ERHEBLICH AUS 16.02.2018 / 10:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AD-HOC-MITTEILUNG DER TTL AG

TTL AG ERZIELT 2017 KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS UND BAUT BETEILIGUNGSPORTFOLIO ERHEBLICH AUS

- Bilanzsumme von 4,9 Mio. auf 47,1 Mio. Euro gestiegen - Beteiligungsportfolio auf 46,2 Mio. Euro ausgeweitet - Eigenkapitalbasis von 4,7 Mio. auf 31,1 Mio. Euro gesteigert - Konzernjahresüberschuss von rund 860.000 Euro erzielt

München, 16. Februar 2018 - Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG hat sich im Geschäftsjahr 2017 sehr gut entwickelt. Nach einer im November 2016 verabschiedeten Sanierungsvereinbarung und der damit einhergehenden Neuausrichtung des Unternehmens zu einer auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierten Beteiligungsgesellschaft erwirtschaftete die TTL AG im Jahr 2017 erstmals wieder einen Konzernjahresüberschuss. Dieser beläuft sich auf rund 860.000 Euro, davon entfallen rund 525.000 Euro auf die Aktionäre der TTL AG. Im Vorjahr hatte die TTL AG noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 159.000 Euro ausgewiesen. Für das positive Ergebnis dieses Jahres waren Erträge aus Beteiligungen und Gewinnanteilen an Unternehmen in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. Euro maßgeblich, an denen sich die TTL im Rahmen ihrer Neuausrichtung beteiligt hatte.

So hielt sie zum Jahresende 2017 eine mittelbare Beteiligung von über 17 Prozent an der GEG German Estate Group sowie eine Beteiligung von rund 15 Prozent an der DIC Capital Partners (Europe) GmbH, die wiederum eine unmittelbare und mittelbare Beteiligung von rund 40 Prozent an der Deutsche Immobilien Chancen Beteiligungs AG, Frankfurt, hält und Ankeraktionär der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurt, ist.

Die Konzern-Bilanzsumme der TTL AG ist vor allem aufgrund der Zukäufe und Kapitalmaßnahmen innerhalb eines Jahres von 4,9 Mio. Euro auf über 47,1 Mio. Euro gestiegen. Inzwischen verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital von 31,1 Mio. Euro- wovon ein Anteil von 23,3 Mio. Euro auf die Aktionäre der TTL AG entfällt -, nach 4,7 Mio. Euro im Jahr zuvor, und Beteiligungen im Wert von 46,2 Mio. Euro, 41,3 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Ziel für 2018 ist es, den Wachstumskurs fortzusetzen. In diesem Zusammenhang haben die Aktionäre der TTL AG auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 23. Januar 2018 unter anderem ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 7,1 Mio. Euro beschlossen und den Vorstand zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von nunmehr bis zu 11,5 Mio. Euro ermächtigt.

Kontakt: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Theo Reichert - Vorstandsvorsitzender Theresienhöhe 28/1 80339 München T: +49-89-381611-0 E: presse@ttl-ag.de

16.02.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG

Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

655027 16.02.2018 CET/CEST

ISIN DE0007501009

AXC0080 2018-02-16/10:19