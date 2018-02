Pfeiffer Vacuum Technology AG: Deutliche Umsatzsteigerung im Gesamtjahr 2017. EBIT und EBIT-Marge von Sondereffekten belastet.

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Deutliche Umsatzsteigerung im Gesamtjahr 2017. EBIT und EBIT-Marge von Sondereffekten belastet. 16.02.2018

Asslar, 16. Februar 2018. Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604) gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 bekannt. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr (474,3 Mio. Euro) um 23,8 Prozent auf 587,0 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT liegt mit 73,9 Mio. Euro um 5,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 68,0 Mio. Euro. Die EBIT-Marge beträgt 12,6 Prozent, bereinigt 14,2 Prozent. Dies berücksichtigt erstmals im vierten Quartal gebuchte Sondereffekte aus Kaufpreisallokationen für die unterjährig erworbenen Gesellschaften in den USA und Deutschland in Höhe von rund 6 Mio. Euro sowie negative Einflüsse aus Wechselkursen und erhöhte Rechts- und Beratungskosten. Die Book-to-Bill Ratio, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, ist gegenüber dem Vorjahr um 7 Basispunkte auf 1,09 gestiegen. Per Ende Dezember 2017 verfügt Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 127,4 Mio. Euro, ein Plus von 76,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (72,3 Mio. Euro).

Das endgültige Jahresergebnis 2017 wird am 21. März 2018 veröffentlicht.

Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de

