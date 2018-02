Allianz-Calls mit 204%-Chance bei Kursanstieg auf 200 EUR

Nachdem die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) nach der Veröffentlichung des nach eigenen Angaben starken Ergebnisses für das Jahr 2017 den Handelstag im Plus eröffnet hatte, rutschte sie in weiterer Folge mit nahezu einem Prozent ins Minus. Ein Blick auf die neuesten, am 15.2.18 und 16.2.18 erstellten Expertenanalysen, in denen die Aktie wegen des besser als erwarteten Ausblicks und der Anhebung der Dividende mit Kurszielen von bis zu 240 Euro zum Kauf empfohlen wird, könnte Anleger für eine Investition in die Allianz-Aktie animieren.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 188,10 Euro davon ausgeht, dass sich der Aktienkurs in spätestens einem Monat zumindest wieder der 200 Euro-Marke annähern wird, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 195 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 195 Euro, Bewertungstag 18.4.18, BV 0,1, ISIN: DE000SC83HS6, wurde beim Aktienkurs von 188,10 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Allianz-Aktie im nächsten Monat auf 200 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+145 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 183,5816 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 183,5816 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP4Y8R5, wurde beim Aktienkurs von 188,10 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro taxiert.

Gelingt der Allianz-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 200 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,64 Euro (+204 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 177,2695 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 177,2695 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD1A7W0, wurde beim Aktienkurs von 188,10 Euro mit 1,11 - 1,12 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,27 Euro (+102 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de