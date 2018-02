niiio finance group AG: Initiative 'Deutschland spart VL' gestartet - niiio finance group AG fungiert als Entwicklungs- und Hosting-Partner für ebase(R)

DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Vertrag niiio finance group AG: Initiative 'Deutschland spart VL' gestartet - niiio finance group AG fungiert als Entwicklungs- und Hosting-Partner für ebase(R) 16.02.2018 / 10:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News

Initiative "Deutschland spart VL" gestartet - niiio finance group AG fungiert als Entwicklungs- und Hosting-Partner für ebase(R)

Görlitz, 16.02.2018. Das Görlitzer FinTech Softwarehaus niiio finance group AG hat Anfang des Jahres erneut ein Kundenprojekt erfolgreich in den Produktivbetrieb überführt. Die Initiative "Deutschland spart VL" der European Bank for Financial Services (ebase(R)) ist Anfang Januar 2018 live gegangen. Hervorzuheben ist die kurze Projektlaufzeit von knapp 4 Monaten für Konzeption und Entwicklung der digitalen Lösung.

Im Rahmen der Initiative "Deutschland spart VL" der ebase(R), eines vollständig responsiven und mobil abschließbaren Produktes zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in Exchange Traded Funds (ETFs), hat niiio finance group AG ebase(R) bei der Umsetzung unterstützt.

"Auftrag war die Entwicklung eines innovativen, benutzerfreundlichen und digitalen Onboarding-Prozesses mit Online-Depoteröffnung und -legitimation ohne Medienbrüche, der VL-Sparen in ETFs auf allen Endgeräten bequem abschlussfähig macht", so Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. Horch weiter: "Die optimale User Experience bei der Depoteröffnung ist aus unserer Sicht ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Produktes."

niiio finance group AG zeichnet auch für den Betrieb und das Backend der Applikation, mit dem Ziel, die Time-to-Market zu beschleunigen, verantwortlich. "Banken und Finanzdienstleister auf ihrem Weg zum digitalen Anbieter softwaretechnisch zu unterstützen, das sehen wir als unsere Hauptaufgabe. Dabei eröffnen sich häufig für unsere Kunden auch komplett neue Marktchancen", resümiert Johann Horch.

Über niiio finance group AG:

Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede aus dem sächsischen Görlitz versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren.

Seit 2016 agiert die DSER GmbH unter einem Dach mit niiio finance group AG in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER GmbH ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits ca. 80 aktive Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots.

Mehr unter:

- Website niiio it-services GmbH: www.niiio.de - Produkt-Ansicht niiio Robo-Advisor: www.niiio.com - Website niiio finance group AG: www.niiio.finance - Website DSER GmbH: www.dser.de - Produkt-Portal Portfoliomanagementsystem munio: www.munio.de Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance

16.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE0006946106 WKN: 694610

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

655081 16.02.2018

ISIN DE0006946106

AXC0097 2018-02-16/10:54