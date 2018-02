Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HHLA nach dem jüngsten Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 24 Euro belassen. Der Rückschlag eröffne eine gute Gelegenheit, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger des Hafenlogistikers hätten übertriebene Angst vor Belastungen durch eine Konsolidierung der Reedereien. Zudem sei das Potenzial durch die mögliche Vertiefung der Elbe nicht in den Kurs eingepreist./mis/bek Datum der Analyse: 16.02.2018

AFA0033 2018-02-16/10:55

ISIN: DE000A0S8488