Die Commerzbank hat die Einstufung für Scout24 nach einem Anteilsverkauf durch den Finanzinvestor Hellman & Friedman auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analystin Sonia Rabussier wies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf hin, dass sich der Finanzinvestor bei der letzten Platzierung noch mit einem höheren Abschlag auf den vorangegangenen Schlusskurs zufrieden geben musste. Damit befinde sich der Internetportal-Betreiber nun nahezu komplett in Streubesitz./tav/mis Datum der Analyse: 16.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0034 2018-02-16/10:56

ISIN: DE000A12DM80