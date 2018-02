Manfred (Url) hat einige Wünsche an die neue Regierung. Der Generaldirektor der Raiffeisen Bausparkasse hat gestern die Zahlen (gar nicht so übel!) des Bausparkassensektors präsentiert und mir gesagt, dass das Bausparkassengesetz (25 Jahre alt) renovierungsbedürftig ist. Damit spielt er den Ball indirekt Justizminister Josef (Moser) zu, der alle Gesetze vor 2000 entrümpeln will. Du weißt sicher, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...