Hamburg - Die Aktienmarktkursturbulenzen der vergangenen Woche (u.a. verlor der DAX seit Anfang Februar fast 6,0%) zeigen mit Verzögerung leichte Auswirkungen in unserer iBoxx-Benchmark, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die implizierten Kreditrisiken europäischer Investment-Grade-Unternehmen lägen mit aktuell 36,3 Basispunkten jedoch weiterhin im unbedenklichen Bereich (Vorwoche: 32,6 Bp). Die Volatilität an den Börsen habe besonders auf den iBoxx-Sektor "Basic Resources" gewirkt, dessen Kreditspread sich seit Anfang Februar um fast 10 Basispunkte ausgeweitet habe. Wir schreiben die Erhöhung den fallenden Rohstoffpreisen (u.a. Kupfer rund -4,7%) und der relativen Sensitivität der Branche auf ein Ansteigen der Volatilität zu, so die Analysten der HSH Nordbank AG.

