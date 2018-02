Henkel, 1876 gegründetes Unternehmen mit weltweit führenden Marken in den Bereichen Wasch- und Reinigungsmittel, Schönheitspflege und Klebstoffe, besetzt mit seinen bekannten Marken wie Persil, Pril, Pritt und Pattex führende Positionen im Konsumenten- und Industriegeschäft. Seit Mitte Juni und einem Hoch bei 129,90 Euro neigte die Aktie von Henkel allerdings übergeordnet zur Schwäche, die in zwei Wellen bis zum Tief bei 103 Euro führte. Von dort erholten sich die Notierungen in den letzten Tagen deutlich und schlossen zudem die Anfang Februar entstandene Kurslücke nach unten. Gelingt der nachhaltige Anstieg, könnte die Aktie auf weitere Sicht wieder vorherige Hochs erreichen. Das Analysehaus Warburg Research hob sein Kursziel für die Henkel-Aktie von 132 auf 135 Euro an und beließ seine Bewertung auf Kaufen. Die Stärke des Konsumgüterkonzerns im Klebstoffgeschäft sei im aktuellen Aktienkurs noch nicht angemessen eingepreist, hieß es in einer am letzten Freitag vorgelegten Studie. Vorsichtiger äußerten sich zwar die Analysten der Deutschen Bank und beließen vorerst ihre Einstufung für Henkel ...

