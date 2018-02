Christian Drastil: Teil der wikifolio-Statistiken, die ab morgen täglich im http://www.boerse-social.com/gabb zu finden sind. 4 Kommentare M. F.: Der FACC hat offenbar die Werksführung gut getan, die Leut sind total außer sich vor Euphorie :-) Christian Drastil: war aktuell wieder eine? FACC ist ein Paradebeispiel. Das Unternehmen zeigt sich seit 5 Quartalen vor Privatanlegern, u.a. unsere Kino-Roadshow zum Auftakt. ich denke, so ein Auftritt ist auch ein Signal, dass man sich wieder sicher vom Zahlenmaterial her fühlt. Und die Aktie ist abgegangen wie keine Zweite seither. Meine Lesson learned: Man muss Unternehmen, die mit schlechten Zahlen konfrontiert sind, auch mit Angeboten in Frieden lassen. Wenns dann besser wird, kommt auch die...

