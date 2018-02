FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Monat des Jahres 2018 weltweit 898.700 Neuwagen an seine Kunden übergeben, ein Anstieg um 10,1 Prozent. Das sei der beste Jahresstart in der Geschichte des Konzerns, teilte Volkswagen mit. Während das Wachstum in Nordamerika mit einem Plus von 2 Prozent verhalten blieb, legten die Auslieferungen in Südamerika mit 21,2 Prozent und in Asien mit 14,5 Prozent deutlich stärker zu. Europa kam dank einer besseren Entwicklung in den östlichen Ländern auf einen Anstieg um 5,5 Prozent.

Wachstumstreiber unter den einzelnen Marken waren Seat und Audi mit einem Plus von je mehr als 20 Prozent. Auch die beiden Lkw-Hersteller MAN und Scania legten um rund 30 Prozent zu. Die Kernmarke Volkswagen kam auf ein Wachstum von 7,1 Prozent.

February 16, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)

