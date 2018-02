Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 75 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der französische Industriekonzern habe 2017 die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Niedrigere Steuern gäben der Ergebnisentwicklung aber Auftrieb, so dass er seine Gewinnschätzungen für 2018 angehoben habe./gl/zb Datum der Analyse: 16.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0039 2018-02-16/11:28

ISIN: FR0000121972