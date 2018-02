Hannover - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse tendenziell freundlich entwickelt, so die Analysten der Nord LB. Lediglich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Die Anleger scheinen die jüngsten Inflationsdaten aus den USA gut weggesteckt zu haben, so die Analysten der Nord LB.

