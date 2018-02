Das Görlitzer FinTech Softwarehaus niiio finance group AG (ISIN: DE0006946106) hat Anfang des Jahres erneut ein Kundenprojekt erfolgreich in den Produktivbetrieb überführt. Die Initiative "Deutschland spart VL" der European Bank for Financial Services (ebase(R)) ist Anfang Januar 2018 live gegangen. Hervorzuheben ist die kurze Projektlaufzeit von knapp 4 Monaten für Konzeption und Entwicklung der digitalen Lösung.

Im Rahmen der Initiative "Deutschland spart VL" der ebase(R), eines vollständig responsiven und mobil abschließbaren Produktes zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen in Exchange Traded Funds (ETFs), hat niiio finance group AG ebase(R) bei der Umsetzung unterstützt.

