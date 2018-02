BMW (WKN: 519000) will hoch hinaus! Konzernchef Harald Krüger hat erst im Januar seine Mannschaft darauf eingeschworen, bis 2020 an Hauptkonkurrent Daimler (WKN: 710000) vorbeiziehen zu wollen. Definitiv ein schwieriges Unterfangen, da Daimler BMW zuletzt oftmals lediglich die Schlusslichter gezeigt hat.



Aber auch in puncto Elektromobilität hat sich BMW zuletzt sehr ambitionierte Ziele für die nächsten zwei Geschäftsjahre gesteckt. Während die anvisierte Absatzzahl für 2018 noch realistisch scheint, könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass der Richtwert für 2019 durchaus utopisch klingt. Aber langsam. Nehmen wir die jüngst bekannt gewordenen Prognosen lieber Schritt ...

