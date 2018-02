Liebe Leser,

obwohl die PayPal-Aktie im vergangenen Jahr durch einen ausgesprochen stabilen und stetigen Aufwärtstrend auf sich aufmerksam gemacht hat, ging der jüngste Abverkauf an der Wall Street nicht spurlos an ihr vorüber. Mit einem Anstieg auf 86,41 US-Dollar hatte die Aktie am letzten Handelstag im Januar sogar noch einmal ein neues Hoch gebildet. Doch gemeinsam mit dem breiten Gesamtmarkt musste die PayPal-Aktie schon am Folgetag den Rückweg antreten.

Unangenehm ist, dass ... (Dr. Bernd Heim)

