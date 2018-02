Lieber Leser,

die Deutsche Telekom wird ihre Ergebnisse per Q4 und Jahr 2017 in der nächsten Woche bekannt geben. In dieser Woche war jedoch die US-Tochter T-Mobile US dran. Per Q4 2017 hat man ein Ergebnis je Aktie von 3,11 US-Dollar erzielt. Bereinigt um den einmaligen positiven Steuer-Effekt, der aus der US-Steuerreform entstanden war, lag das Ergebnis bei 0,61 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über der Erwartung der Analysten. Diese rechneten im Mittel mit 0,37 US-Dollar. Damit ... (David Iusow)

