- Auszeichnung für außergewöhnliche Leistung als Innovationstreiber und für Zukunftsvision mit neuen, wegweisenden Produkten - Carsten Schmidt: "Die Auszeichnung als Innovator des Jahres 2018 ist eine wunderbare Anerkennung unserer Leistung und gleichzeitig Ansporn, diesen Weg auch in Zukunft für unsere Kunden genauso dynamisch und zielgerichtet weiter zu verfolgen."



Unterföhring, 16. Februar 2018 - Sky Deutschland ist "Innovator des Jahres 2018". Das renommierte Wirtschaftsmagazin brand eins Thema hat gemeinsam mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Statista die innovativsten Unternehmen Deutschlands ermittelt. Dabei wird auch Sky Deutschland für seine langjährige Rolle als Innovationstreiber im Entertainmentmarkt und für seine Zukunftsvision mit wegweisenden neuen Produkten wie Sky Q mit dem Siegel ausgezeichnet.



Carsten Schmidt: "Seit vielen Jahren ist es unser Anspruch, unseren Kunden ein einmaliges Entertainmenterlebnis zu bieten. Zentraler Erfolgsfaktor hierfür ist unsere Innovationskraft, die wir mit großer Kreativität und Leidenschaft immer wieder von neuem unter Beweis stellen. Die Auszeichnung als Innovator des Jahres 2018 ist eine wunderbare Anerkennung unserer Leistung und gleichzeitig Ansporn, diesen Weg auch in Zukunft für unsere Kunden genauso dynamisch und zielgerichtet weiter zu verfolgen."



Über das Ranking: Das Ranking analysiert die Innovationskraft deutscher Unternehmen aus insgesamt 20 Branchen. Dabei wurden fast 2.000 Vertreter innovationsprämierter Firmen, 400 Experten des Berliner Instituts für Innovation und Technik (iit) sowie rund 20.000 Führungskräfte und Angestellte des Statista-Expertenpanels "Expert Circle" befragt. Die Befragten bewerteten die Unternehmen generell als innovativ und nicht innovativ und beurteilten speziell die Innovationen des Unternehmens in drei verschiedenen Bereichen: Produkt und Dienstleistung, Prozessinnovation und Unternehmenskultur. Über Sky Deutschland: Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



