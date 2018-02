Wer auf eine positive Überraschung spekuliert hat, mag vielleicht ein wenig enttäuscht sein. Letztlich hat der Spezialchemiekonzern H&R aber genau das geliefert, was der Vorstand in Aussicht gestellt hatte: So erzielte H&R 2017 bei Erlösen von 1.025,1 Mio. Euro ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...