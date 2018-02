Stuttgart - Griechenland hat sich über den Anleihemarkt erneut Kapital beschafft, so die Börse Stuttgart.Die von S&P mit B bewertete Anleihe (ISIN GR0118017657/ WKN A19WF3) habe eine Laufzeit von sieben Jahren und eine Verzinsung von 3,375 Prozent. Insgesamt habe die Emission 3 Mrd. Euro betragen. Weitere Emissionen würden folgen, beispielsweise ein zehnjähriger Bond im Sommer. Bis dahin möchte Griechenland das Anpassungsprogramm beendet haben und in der Lage sein, sich wieder eigenständig zu refinanzieren. Zuletzt sei die Nachfrage nach griechischen Anleihen deutlich gestiegen - auch wenn das Vertrauen in die Griechen noch immer angeknackst zu sein scheine. (Ausgabe 6 vom 16.02.2018) (16.02.2018/alc/n/a)

