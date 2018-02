Stuttgart - Der Start in die vergangene Handelswoche verlief am Rentenmarkt vergleichsweise ruhig, so die Börse Stuttgart.Nachdem deutsche Bundesanleihen am Montag, und vor allem am Dienstagvormittag, noch leicht hätten zulegen können, habe die moderat aufkommende Dynamik schnell wieder nachgelassen. Da für Mittwochnachmittag Inflationsdaten aus den USA zur Veröffentlichung gestanden hätten, habe sich kaum ein Marktakteur im Vorfeld zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Offenbar nicht ganz zu Unrecht, wie sich habe herausstellen sollen. Punkt 14:30 Uhr sei der DAX binnen weniger Minuten um mehr als 200 Punkte eingebrochen, nachdem die Inflationsdaten in den USA höher gelegen hätten als im Vorfeld von Analysten erwartet.

