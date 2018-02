Rauf oder runter? Das Tauziehen um die weitere Heizölpreisentwicklung geht in die Verlängerung. Nach einem äußerst volatilen Donnerstagshandel haben sich die Ölpreise an der Börse unter dem Strich kaum bewegt. Die hiesigen Heizölpreise sind mit geringen Aufschlägen von ca. 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter in den Freitag gestartet und stagnieren damit ebenfalls im Bereich der Vortagskurse. Der Richtungsentscheid, ...

