BERLIN (Dow Jones)--Nach einem Jahr in türkischer Haft ist der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wieder frei. Eine entsprechende Meldung seiner Zeitung Die Welt bestätigte das Auswärtige Amt. Das deutsche Außenministerium schloss aus, dass es ein Gegengeschäft für die Freilassung gegeben haben könnte. "Von schmutzigen Deals oder Nebenabsprachen kann keine Rede sein", erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

Die Welt meldete unter Berufung auf den Anwalt die Freilassung Yücels. Der Journalist war am 14. Februar letzten Jahres wegen des Vorwurfs der "Terrorpropaganda" in der Türkei in das Gefängnis gesteckt worden.

Die Haft des Journalisten war ein wesentlicher Streitpunkt in den belasteten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte vor Wochen angedeutet, dass Rheinmetall Leopard-Panzer der türkischen Armee gegen Minen und Panzerfäuste nachrüsten könnte.

Wegen des türkischen Angriffs auf die Kurden in Nordsyrien will die Bundesregierung aber derzeit keine Genehmigung für die Verstärkung der Panzer geben. Am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin die hohe Bedeutung des Falls für die Bundesrepublik betont. Yücel selbst hatte noch aus dem Gefängnis heraus erklärt, seine Freiheit nicht gegen krumme Abmachungen erhalten zu wollen.

