Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Vorhang auf für die zweite unabhängige MailChimp-Anwenderkonferenz am13.03.2018 in Köln(press1) - 16. Februar 2018 - Am 13. März 2018 treffen sich Experten undAnwender der E-Mail- und Newsletter-Marketing-Lösung MailChimp im KölnerKOMED Mediapark zur zweiten unabhängigen MailChimp-Anwenderkonferenz, demMailChimp-Day.Der MailChimp-Day ist die einzige deutsche Veranstaltung, bei der Anwender- egal ob privat oder beruflich - mit Spezialisten gemeinsam Erfahrungenaustauschen und bei der Fachvorträge und Workshops rund um MailChimp undNewsletter-Marketing geboten werden.Fachvorträge: Lernen von ExpertenBei den Vorträgen geht es unter anderem um Best-Practice-Beispiele undrechtliche Rahmenbedingungen. Darüber hinaus werden Strategien undTaktiken aufgezeigt, wie man erfolgreich E-Mail-Adressen generiert.Workshops: Gemeinsam praktisch arbeitenNeu sind in diesem Jahr die Workshops, die parallel zu den Vortrags-Slotsstattfinden. Sie geben den Teilnehmern die Möglichkeit, nicht nur ihrtheoretisches Wissen zu erweitern, sondern praxisnah zu erleben, wieMailChimp verwendet wird.Beim 1. MailChimp-Day im Oktober 2016 besuchten rund 140 Teilnehmer denAnwendertag und zeigten sich beeindruckt von der Qualität und demPraxisbezug der Fachvorträge."Auch in diesem Jahr erwartet die Teilnehmer keine Theorie, keineWerbevorträge, sondern handfeste, umsetzbare und praktisch anwendbareTechniken und Tipps. Hierzu dient auch der gemeinsame Erfahrungsaustauschzwischen Anwendern und Experten in den Pausen", erklärt Michael Keukert,Veranstalter des MailChimp-Days.Der MailChimp-Day richtet sich an alle, die bereits MailChimp verwendenoder Interesse haben, dieses Werkzeug für ihr Unternehmen oder ihreOrganisation zu nutzen.Der diesjährige MailChimp-Day findet am 13. März 2018 von 8:30 Uhr bis17:30 Uhr statt. Die Tickets gibt es für 99 ¤ zzgl. MwSt.Veranstalter des MailChimp-Days ist die Aachener Internetagentur AIXhibitAG. AIXhibit ist die erste in Deutschland zertifizierte MailChimp-ExpertenAgentur und setzt die Lösung seit über zehn Jahren für zahlreicheKundenprojekte ein.AIXhibit Vorstand Michael Keukert ist u. a. auch Autor des erstendeutschsprachigen Fachbuchs über MailChimp.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 06:05 ET (11:05 GMT)