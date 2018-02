Auch zum Wochenausklang dürften die Kurse an der Wall Street zulegen. Damit dürfte der Dow-Jones-Index die am Vortag zurückeroberte Marke von 25.000 Punkten behaupten. Es könnte für den US-Aktienmarkt nach den jüngsten Turbulenzen die beste Wochenperformance seit mehr als einem Jahr werden. Sowohl der Dow als auch der S&P-500 haben im Wochenverlauf bereits um über vier Prozent zugelegt, der Nasdaq-Composite sogar mehr als fünf Prozent. Es könnte damit die beste Woche seit November 2016 werden, für den Nasdaq seit Oktober 2014.

Allerdings dürfte es vor dem verlängerten Wochenende, am Montag findet aufgrund des Presidents Day kein Handel statt, etwas zurückhaltender zugehen, so ein Teilnehmer. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf einen etwas festeren Start am Kassamarkt hin.

Impulse dürften zum Wochenausklang erneut von einem ganzen Schwung US-Konjunkturdaten kommen. Hier dürfte vor allem der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für den Februar in der ersten Lesung im Fokus stehen. Hier wird mit einer leichten Abschwächung auf 95,0 nach zuvor 95,7 gerechnet. Daneben stehen noch die Import-/Exportpreise für Januar und die Baugenehmigungen und -beginne zur Veröffentlichung an.

Bei den Unternehmen gewährt vor der Startglocke noch Coca-Cola einen Blick in die Bücher und gibt die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Nachbörslich gab es am Vortag dagegen eher Zahlen aus der dritten Reihe.

Die Aktie des Internetdienstleisters und Software-Anbieters Logmein steigt vor der Eröffnung um gut 5 Prozent. Das Unternehmen legte Viertquartalszahlen und einen Ausblick über Markterwartungen vor.

